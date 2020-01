Calciomercato Juventus, nuova svolta per Emre Can

Il calciomercato Juventus rimane sempre aperto, vero, e sono tanti i nomi che sono stati e saranno accostati ai bianconeri da qui fino alla fine del mese di gennaio.

Adesso la priorità del club è quella di capire se serve o meno una nuova pedina in difesa dopo il serio infortunio occorso in Roma-Juventus a Demiral. Il centrale turco probabilmente ha chiuso la stagione all’Olimpico e Sarri adesso si ritrova con una pedina in meno. In un reparto che tra l’altro sta già facendo a meno di un giocatore molto importante come Giorgio Chiellini, fermo da inizio campionato.

Rugani non parte più

Nei giorni scorsi si era parlato molto di una possibile cessione di Rugani. Del resto il giocatore è stato impiegato con il contagocce da Sarri. Ma l’infortunio di Demiral rimescola tutto. A questo punto l’ex Empoli diventerà il primo cambio della coppia Bonucci-De Ligt e visti i tanti impegni dei bianconeri sicuramente troverà spazio. Già a partire da Juventus-Udinese di Coppa Italia.

Calciomercato Juventus: Emre Can diventa il jolly

Anche Emre Can sembrava dovesse essere ceduto in questa sessione di calciomercato, ma il ds Paratici ha già detto che invece rimarrà a Torino. Ipotesi ancor più da prendere in considerazione dopo l’infortunio di Demiral, considerando che Emre Can può giocare anche da difensore centrale. Un vero e proprio jolly per Sarri. Il possibile arretramento del tedesco consentirebbe alla Juventus di non cercare nemmeno un rinforzo in quel reparto. L’ipotesi del ritorno anticipato di Romero dal Genoa insomma potrebbe rimanere tale.

