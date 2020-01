Pogba alla Juventus, c’è il segnale che l’affare si farà

Il Real Madrid si è tirato indietro nella corsa al centrocampista del Manchester United. Pogba alla Juventus è il sogno dei tifosi bianconeri.

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è davvero qualcosa che infiamma i cuori dei fan bianconeri. Il centrocampista del Manchester United con ogni probabilità lascerà l’Old Trafford nella sessione estiva e c’è una destinazione particolare. Torino, lo Stadium per l’esattezza, è pronto a riaccogliere uno dei calciatori che maggiormente lo ha entusiasmato. E a riguardo ci sono grosse novità…

Pogba alla Juve in versione 2.0

Ipotizzare un ritorno di Pogba alla Juventus non è fantasia. Paratici sta lavorando al colpo promesso dal presidente Agnelli durante l’assemblea dei soci. Ogni particolare e ogni indiscrezione viaggia verso il Campione del Mondo. C’è qualche sacrificabile? I tifosi non vorrebbero, ma nel caso un sacrificio potrebbe essere fatto per Dybala. Già in estate, del resto, la Joya fu offerta ai Red Devils per Lukaku.

Il no del Real Madrid

La novità più importante proviene dalla Spagna. Come evidenzia Tuttosport, il Real Madrid si sarebbe tirato indietro. Caldeggiato nei mesi scorsi da Zidane, Perez ritiene troppo onerosa l’operazione. Tale pensiero liberebbe il campo per Paratici, sempre più convinto di riportare Pogba alla Juventus. Al Bernabeu credono molto nella stellina Valverde che con i blancos ha alzato il suo primo trofeo. Ha brillato, infatti, nella Supercoppa spagnola.

Con Pogba, che centrocampo

Dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski, anche ieri in Parma-Lecce tra i migliori, Pogba rappresenterebbe il top. Nessuno ne fa mistero, ma con una mediana formata dal francese, Pjanic e Bentancur sognare sarebbe lecito. Il centrocampista di fama internazionale ha un nome e un cognome, così come i sogni ad occhi aperti dei fan.

