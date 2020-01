Calciomercato Juventus, Paratici esercita il diritto di recompra

News importante di calciomercato Juventus: Fabio Paratici starebbe pensando di esercitare il diritto di recompra per un giovane calciatore del Brescia.

C’è sempre più fila per Giangiacomo Magnani, difensore centrale classe 1995 di proprietà del Sassuolo ma che è attualmente in prestito al Brescia dove si sta mettendo in mostra grazie a partite di altissimo livello. Le ultimissime news di calciomercato Juventus vedono Fabio Paratici scatenato: vuole portare in bianconero il ragazzo.

Il CFO dei bianconeri vorrebbe compiere questa operazione già a gennaio sfruttando un importante vantaggio che la Vecchia Signora da tempo ha sulla concorrenza: i neroverdi, infatti, hanno concesso il diritto di recompra alla Juve qualche stagione fa.

Calciomercato Juventus: Magnani arriva grazie al diritto di recompra?

Già, perchè non c’è solo la Juventus nel futuro di Magnani del Brescia, ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo. Sul giovane difensore centrale delle rondinelle si sono fatti avanti anche tanti altri club di media fascia che sarebbero pronti già in inverno a fare un tentativo per portarlo tra le loro fila.

Stiamo infatti parlando di Sampdoria, Spal, Cagliari e Parma. In questo momento, però, i blucerchiati sono gli assoluti favoriti insieme ai bianconeri che, come detto, hanno un vantaggio “formale” ma molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo: difficilmente a Torino alla corte di Sarri troverebbe spazio vista la volta concorenza.

