Classifica Serie A senza torti arbitrali, Inter a +5 sulla Juve

Classifica Serie A senza torti arbitrali, Inter prima a +5 sulla Juventus. La realtà è che i bianconeri continuano a essere i più forti.

Il sito internet Virgilio Sport ha pubblicato una classifica della Serie A tenendo conto dei presunti torti arbitrali. Una graduatoria che – si legge sul sito – viene stilata seguendo queste regole.

“Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.”.

La classifica di Serie A senza i presunti torti arbitrali

Giornata dopo giornata il sito ha individuato, in modo naturalmente arbitrario, i torti subiti dalle varie squadre, fino a stilare alla fine del girone di andata questa classifica.

Inter 47; Juventus 42; Lazio 38; Atalanta 37; Roma 35; Napoli 32; Torino 29; Parma 28; Bologna, Verona 26; Cagliari 25; Milan, Fiorentina 23; Udinese 21; Sassuolo 20; Lecce, Sampdoria 19; Brescia 12; Spal 10; Genoa 9.

Questa è la classifica reale con tra parentesi i punti in più o in meno rispetto a quella senza torti arbitrali.

Juventus 48 (+6); Inter 46 (-1); Lazio 42 (+4); Atalanta 35 (-2), Roma 35; Cagliari 29 (+4); Parma 28; Torino 27 (-2); Verona 25 (-1), Milan 25 (+2); Napoli 24 (-8), Udinese 24 (+3); Bologna 23 (-3); Fiorentina 21 (-2); Sassuolo 19 (-1), Sampdoria 19; Lecce 15 (-4); Brescia 14 (+2), Genoa 14 (+5); Spal 12 (+2).

La realtà è un’altra: la Juventus è troppo forte

Una classifica che farà parlare ancora di più i tifosi interisti, e non solo loro. La Juventus non ha mai parlato di arbitri né lo fa ora, e i tifosi bianconeri ormai conoscono la storiella a ripetizione. Già ai tempi dell’innovazione del VAR gli anti-juventini erano sicuri di assistere alla caduta della “Vecchia Signora”, che invece è sempre lì davanti a tutti, incurante delle altre che le parlano dietro perché incapaci di raggiungerla.

