Gianni Di Marzio è un profondo conoscitore del mondo del calcio. Nel corso di una intervista rilasciata a TMW RADIO ha parlato della Juventus e del suo allenatore Maurizio Sarri.

«Nella Juve non ho ancora visto la squadra che è l’espressione del proprio allenatore. Alcuni campioni non puoi farli giocare scolasticamente. Ma difesa alta, inserimenti costanti degli esterni bassi, si dovrebbero vedere di più. E’ in difficoltà in questo momento. Da notizie di spogliatoio, c’è proprio un disagio anche dei giocatori stessi. E in particolare di Dybala» ha detto l’ex tecnico.

Nei giorni scorsi ha fatto parlare parecchio proprio l’arrabbiatura di Dybala nei confronti dell’allenatore dopo la sostituzione in Roma-Juventus. Del resto l’argentino fino a quel momento era stato tra i migliori in campo della formazione bianconera.

Sarri aveva subito replicato alla stizza di Dybala a fine gara. «Si è arrabbiato? Non me ne può fregare di meno, non mi interessa. La partita mi diceva altre cose, se si arrabbia e poi risponde sul campo fa benissimo, sono cose che rientrano abbastanza nella normalità. Del resto, non ho mai visto giocatori uscire contenti» aveva detto il tecnico.

Juventus-Dybala, ipotesi di rinnovo

C’è stato però a quanto pare un chiarimento tra le parti nelle ore successive. E Dybala si candida ad essere sempre più un perno di questa squadra. Tant’è che la società sarebbe pronta ad allungare il suo contratto. Il nuovo accordo dovrebbe prevedere un accordo fino a giugno 2024.

