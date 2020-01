Georgina Rodriguez sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2020. È stato lo stesso presentatore e direttore artistico Amadeus a svelare i nomi della donne che lo accompagneranno nella kermesse che annualmente viene seguita da milioni di italiani.

L’avvenente compagna di Cristiano Ronaldo, argentina che il prossimo 27 gennaio compirà 26 anni, salirà sul palco dell’Ariston al fianco del noto conduttore insieme ad altre bellissime donne come Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Il Festival di Sanremo inizierà il prossimo 4 febbraio e c’è tanta curiosità per sapere in quale delle cinque serate Georgina sarà protagonista.

I tifosi bianconeri, soprattutto quelli di Sanremo, sperano che magari a fungere da accompagnatore della bellezza di Buenos Aires ci sia Cristiano Ronaldo. Così da poterlo magari vedere da vicino. Ipotesi difficile, vero, ma non impossibile. Sognare del resto non costa nulla.

