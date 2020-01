Irene Gonzalez fidanzata Musacchio: le foto bollenti su Instagram

Irene Gonzalez Toboso è la fidanzata di Mateo Musacchio, difensore centrale del Milan: la ragazza posta spesso molte foto bollenti su Instagram.

Piano piano, dopo un inizio deludente, Mateo Musacchio si sta rivelando come uno dei migliori difensori centrali in forza al Milan. Il merito sicuramente va dato a Stefano Pioli, eppure fuori dal campo c’è qualcuno di davvero straordinario che lo aspetta, comunque vada la partita: si tratta della sua bellissima fidanzata Irene Gonzalez Toboso.

La ragazza, che è sua compagna da ormai tantissimi anni, da lui ha avuto due figli e lo ha sempre seguito senza battere ciglio in tutte le squadre in cui ha militato. I due sono una coppia davvero affiatata e lo si vede benissimo anche su Instagram dove sia il calciatore sia la bellissima modella ed influencer postano spesso e volentieri foto insieme.

Accanto ai ritratti di coppia, spesso in compagnia dei due meravigliosi figli, ci sono altre foto sui social in cui lei è ritratta da sola in tutta la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram The best of 2019 ❤️ Amor infinito Un post condiviso da Irene Gonzalez Toboso (@irenegtob) in data: 7 Gen 2020 alle ore 12:37 PST

Irene Gonzalez fidanzata Musacchio: foto Instagram bollenti

Le foto di Irene Gonzalez Toboso, fidanzata di Musacchio, hanno fin da subito fatto impazzire non solo tutti i tifosi del Milan ma anche quelli delle altre squadre: il calcio, da questo punto di vista, non conosce barriera legata al tifo.

Dando un’occhiata al profilo della ragazza notiamo le foto della loro vacanza in Marocco piuttosto che una semplice foto in cui è seduta sul divano di casa. Insomma, ogni scatto è mozzafiato, per la gioia di tutti i tifosi rossoneri.

Visualizza questo post su Instagram Missing my island ❤️ #ibiza Un post condiviso da Irene Gonzalez Toboso (@irenegtob) in data: 2 Set 2019 alle ore 12:38 PDT

