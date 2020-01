Paulo Dybala e la Juventus: a che punto sono i lavori per il rinnovo di contratto? La situazione è in stallo, le ultime news sul prolungamento.

Da qualche tempo si parla del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: le ultime news parlano di una fase di stallo che tuttavia non sembra preoccupare troppo la Vecchia Signora. Del resto, il suo contratto scade il 30 giugno 2022 motivo per il quale le parti si potrebbero tranquillamente ritrovare in estate per discutere i dettagli, la formula ed eventualmente anche le cifre del prolungamento.

Al momento, infatti, si vive una vera e propria fase di stallo: l’agente della Joya, che è anche il fratello dell’argentino ex Palermo, al momento si trova proprio nella madrepatria e, almeno fino ad oggi, non sembrano essere previsti altri incontri tra lui e la società di Corso Galileo Ferraris.

Dybala rinnovo, calciomercato Juventus: le ultime

Paulo Dybala e la Juventus, il rinnovo è lontano ma non sarebbe affatto un problema. I rapporti tra le parti infatti sono davvero ottimi e non ci sarebbero problemi per un prolungamento che, se tutto andrà in porto, dovrebbe essere di almeno altre 2 o 3 stagioni sostanzialmente sulle stesse cifre di adesso, ossia circa 7 milioni di euro netti a stagione.

La Joya, dopo un inizio non semplice, si sta prendendo partita dopo partita la squadra sulle spalle. Quest’anno per lui sono già 9 i gol conditi da 8 assist.

A differenza del periodo, soprattutto l’ultimo, con Massimiliano Allegri, dove è stato posizionato più lontano dalla porta ed i gol ne hanno risentito parecchio, in questo nuovo corso sotto l’egida di Maurizio Sarri il ragazzo è tornato protagonista con azioni, gol, giocate ed assist importanti per i compagni.

Insomma, il rinnovo del contratto con la Juventus in scadenza nel 2022 non sembra al momento affatto essere un problema.

