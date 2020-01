Juventus Udinese vetrina di calciomercato: tre giocatori in mostra

Juventus Udinese di Coppa Italia sarà anche una vetrina importantissima di calciomercato: tre giocatori dei bianconeri verranno messi in mostra.

Non sarà soltanto una partita importante ai fini del passaggio del turno di Coppa Italia, ai quarti di finale: Juventus Udinese rappresenta anche un’importante vetrina di calciomercato per i bianconeri di Maurizio Sarri che darà spazio a tre giocatori che in questa prima parte di stagione hanno trovato poco spazio e che, quindi, a gennaio o più probabilmente a giugno faranno le valigie e lasceranno Torino.

Stiamo parlando di tre veri e propri fenomeni che, tuttavia, per motivi diversi, quest’anno fanno davvero fatica a giocare con continuità sia per scelta tecnica sia per una concorrenza nel proprio reparto davvero spietata.

Il primo nome è chiaramente quello di Federico Bernardeschi. Il trequartista classe 1994 dopo un avvio in cui ha trovato tanto spazio in termini di minuti (senza tuttavia convincere mai a pieno) in queste ultime settimane non è praticamente mai sceso in campo: la Coppa Italia contri i friulani sarà un modo per trovare continuità e, magari, anche acquirenti per giugno: il Barcellona era sulle sue tracce qualche mese fa, ma anche dalla Premier League arrivano interessamenti.

Juventus Udinese vetrina di calciomercato: Bernardeschi, Rugani, Emre Can

Il secondo nome che verrà messo in mostra è quello di Emre Can che ritornerà titolare in Juventus Udinese dopo parecchio tempo a centrocampo: il mediano classe 1994 avrebbe già voluto lasciare i bianconeri a giugno, ma non ce n’è stata l’occasione.

A gennaio, invece, Fabio Paratici è stato chiaro nelle sue numerose interviste pubbliche: nessuno partirà anche se arriveranno offerte importanti. Per questo motivo il turco, nonostante le molte richieste, rimarrà fino a fine stagione.

Il terzo ed ultimo nome di sicuro non si muoverà in questo freddo inverno, ma in estate è molto probabile: stiamo parlando di Daniele Rugani che, nonostante il doppio ko di Chiellini e Demiral, difficilmente troverà molto spazio in quanto la coppia titolare per Sarri sarà De Ligt-Bonucci.

Sull’affidabilità in campo, però, nessuno ha mai avuto nulla da ridire: a giugno ci sarà la fila.

