Maurizio Sarri ha commentato nell’immediato post partita la vittoria della Juventus sull’Udinese Queste le parole del tecnico dei bianconeri.

Una vittoria netta, frutto di bel gioco e invenzioni dei singoli. Può davvero esser riassunta così Juventus Udinese. I bianconeri hanno battuto i friulani con un perentorio 4-0 e hanno così ottenuto il pass per i quarti di finale di Tim Cup. Un risultato senza alcun dubbio importante e che non è mai stato in discussione.

POTREBBE INTERESSANTI ANCHE -> Juventus Udinese, rivivi la sfida

Sarri, Juventus Udinese: “Possiamo ancora migliorare”

A commentare il match nel post partita è stato il tecnico dei piemontesi Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Le partite a eliminazione diretta sono sempre un’incognita. Noi però abbiamo fatto un’ottima partita. Ho visto una squadra brillante. Penso che possiamo ancora migliorare. C’è la sensazione che si possa ancora crescere“.

L’allenatore della Juventus si concede anche qualche battuta sui singoli: “Cristiano Ronaldo? Aveva un po’ di sinusite. Si è preferito non rischiarlo. Higuain e Dybala? Il primo gol è bellissimo. Bernardeschi a centrocampo? Ha le qualità tecniche, tattiche e fisiche per interpretare quel ruolo. L’ingresso di Pjaca? Avevo solo un cambio e mi sembrava giusto mettere dentro Marko per dargli un premio. Lui ha bisogno di fiducia dopo la sfortuna che ha avuto contro negli ultimi anni“. Una chiosa infine sul mercato: “L’attivismo dell’Inter non mi stupisce. Penso sia normale che le provino tutte per essere al top“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK