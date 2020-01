Coppa Italia, polemiche per gli orari dei Quarti. Juve subito dopo Napoli

Fioccano le polemiche per la distribuzione su due settimane, sempre in serale, delle partite di Coppa Italia. Alla Juventus va peggio di tutti.

E’ stato pubblicato calendario dei quarti di finale di Coppa Italia e la scelta della Lega fa subito discutere. I tifosi delle otto finaliste, infatti non hanno gradito di spalmare i quattro su quattro date diverse. Le polemiche hanno investito così la Rai e i dirigenti federali. Le partite si disputeranno a distanza di una settimana da martedì 21 a mercoledì 29 gennaio. Saranno trasmesse tutte alle ore 20.45 in diretta.

Il prezzo della Coppa Italia

La Rai ha pagato 105 milioni di euro per tre stagioni. E’ esclusivista infatti dal 2018 al 2021. E’ questo l’unico motivo che ha portato la Lega di Serie A a spalmare il calendario delle partite su due settimane. Come detto, tutte le partite verranno trasmesse in prima serata su Rai1 con la possibilità di seguirle anche in streaming sull’app. Per ciò che concerne la Juventus, attende stasera di conoscere la sua avversaria. Salterà fuori dalla sfida Parma-Roma in programma al Tardini.

Calendari intasati

Le proteste per il palinsesto proposto da Lega di A e Rai derivano dai problemi creati agli allenatori in previsione di sfide molto delicate. L’esempio è proprio per Sarri. Domenica 26 gennaio alle 18 e alle 20.45 ci sono Napoli-Juventus e Roma-Lazio, circa 5 giorni dopo la sfida nei Quarti di finale. Stesso discorso per Torino-Milan e Inter-Fiorentina che andranno in campo rispettivamente 3 giorni dopo gli incontri di campionato.

Il palinsesto Rai della Coppa Italia

Martedì 21 gennaio

ore 20.45 Napoli-Lazio (Rai 1)

Mercoledì 22 gennaio

ore 20.45 Juventus-Parma/Roma (Rai 1)

Martedì 28 gennaio

ore 20.45 Torino-Milan (Rai 1)

Mercoledì 29 gennaio

ore 20.45 Inter-Fioretina (Rai 1)

