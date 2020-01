Cristiano Ronaldo non si allena. CR7 in dubbio per il match col Parma

Cristiano Ronaldo non si allena. CR7 in dubbio per il match...

Anche oggi Cristiano Ronaldo non si è allenato. Dopo la sinusite che lo ha tenuto a riposo contro l’Udinese, all’orizzonte nuovo forfait con il Parma?

Cristiano Ronaldo non ha partecipato all’allenamento odierno. Il fuoriclasse portoghese risente ancora dei postumi della sinusite che lo ha costretto ai box nel match di Coppa Italia contro l’Udinese. Il suo impiego domenica sera contro il Parma è da considerarsi in dubbio, con l’allarme di milioni di tifosi. Non solo loro, però, perché tanti fantallenatori sono terrorizzati dall’idea di perdere CR7.

Le parole di Sarri su Cristiano Ronaldo

Ieri sera, dopo il passaggio del turno, era stato Maurizio Sarri a parlare delle condizioni di CR7 con la stampa. «Come sta Cristiano Ronaldo? Aveva un po’ di sinusite, poi stava meglio, poi ha avuto brividi ed altro e non era il caso di rischiarlo». Il tecnico bianconero, però, non si è limitato a questo. «Mi piacerebbe aiutarlo a vincere il sesto Pallone d’oro – ha detto – Se penso che ci sia uno che ne ha vinti uno più di lui mi fa girare un po’ le palle».

Le possibili chiavi tattiche

Come cambierebbe l’attacco juventino senza Cristiano Ronaldo? A livello di formazione, toccherà a Dybala e Higuain sostenere il peso dell’attacco. Il loro affiatamento è ai massimi storici come testimonia la gara con l’Udinese. Nessun dubbio al riguardo. Il ballottaggio semmai è sulla trequarti. In linea teorica Sarripotrebbe rispolverare un tridente con Douglas Costa, ma il centrocampo a rombo è quello che gli ha dato più garanzie. Proprio per questo Ramsey è in netto vantaggio sul brasiliano. Il funambolo carioca, del resto, quando entra a partita in corse spacca tutto.

