Pjaca, l’agente esprime soddisfazione. «Felice per Marko, ora…»

Il rientro in campo di Marko Pjaca ha reso felice Maurizio Sarri e il suo agente. Così Marko Naletelic: «Ha la fiducia del mondo Juventus, siamo contenti».

Dopo il ritorno in campo, è il procuratore di Marko Pjaca a fare il punto sulla situazione del suo assistito. In un’intervista a tuttojuve.com l’agente Marko Naletelic esprime tutta la sua soddisfazione per l’esordio stagionale. L’attaccante croato è stato mandato in campo da Maurizio Sarri nel secondo tempo di Juventus-Udinese. Ha così ripreso confidenza con il terreno di gioco.

Il vero Marco Pjaca

«Ha grande voglia di ritornare in forma e di giocare ad livelli alti come tre anni fa. Vuole tornare il Marko Pjaca che era prima degli infortuni». Così Naletelic che crede molto nelle qualità del suo assistito. « Finalmente dopo tanto tempo, è ritornato in campo – ha aggiunto -. Ho parlato con lui ed è molto contento per il nuovo esordio con la maglia della Juventus. Ha stima di sé stesso ed è molto supportato dai compagni, quest’ultimo aspetto lo rende molto felice».

Il futuro del calciatore

Con Marko Naletelic impossibile non affrontare anche il discorso relativo al futuro di Pjaca. «Il calciomercato è ancora aperto e stiamo valutando con la Juventus la soluzione migliore per lui. Vedremo quel che succederà». Ultima battuta sul rapporto con il tecnico. «Marko apprezza tanto la stima che il tecnico e lo staff ripongono in lui. D’altronde qualche giorno fa, Sarri lo ha evidenziato in conferenza stampa e ne ha parlato molto bene. La Juventus lo sta davvero aiutando, in tutto e per tutto – chiude il procuratore -. Si sente a casa a Torino».

