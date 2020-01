Pjaca si sfoga su Instagram dopo Juventus Udinese: calvario finito

Marko Pjaca si è sfogato su Instagram dopo essere sceso in campo in Coppa Italia nella sfida Juventus Udinese: calvario finito per il croato, la sua gioia.

Il calvario di Marko Pjaca sembra essere finalmente finito. Dopo mesi e mesi passati in infermeria, il ragazzo croato classe 1995 ha finalmente fatto il suo ritorno in campo durante Juventus Udinese di Coppa Italia entrando a circa 15 minuti dalla fine al posto di Paulo Dybala. Per lui poco più di una sgambata in campo ma che, ciò nonostante, ha il sapore della rinascita calcistica, della vittoria contro tutte le sue sfortune.

Il suo calvario, infatti, era iniziato ormai parecchi anni fa quando, da giovanissimo, era arrivato tra le fila dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Per lui, però, complice un periodo di adattamento piuttosto lungo, fino a marzo totalizza 20 presenze ed un gol, ma tanti sprazzi di talento.

A marzo, poi, la rottura del legamento crociato anteriore in Nazionale con la sua Croazia e l’inizio di un calvario incredibile che, si spera, possa essere finito qui.

Pjaca dopo Juventus Udinese: lo sfogo su Instagram

Pjaca l’anno successivo non scenderà mai in campo per i primi 6 mesi, per poi venire mandato in prestito allo Schalke 04 dove, tuttavia, nonostante i 2 gol messi a segno in sole 9 partite, lo spazio per lui è poco complice una condizione fisica tutta da ritrovare.

Tornato a Torino viene girato nuovamente in prestito, ma questa volta alla Fiorentina dove nella prima parte di stagione fa fatica a giocare con continuità ma realizza 2 reti in 19 presenze. Sempre a marzo, però, dopo due anni dal primo grave infortunio, si rompe nuovamente il crociato anteriore per poi rientrare in bianconero dove quest’anno fino a ieri non era mai sceso in campo.

Lo sfogo su Instagram per il suo rientro è tutto da leggere: pochissime parole ma che lasciano un grande segno e mostrano la voglia di rivalsa del ragazzo. In bocca al lupo.

