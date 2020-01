“Juventus favorita dalla Uefa” noto giornalista attacca su Twitter

Un noto giornalista, Tancredi Palmieri, ha lanciato su Twitter pesanti accuse alla UEFA che avrebbe, secondo la sua opinione, favorito la Juventus.

Pesante attacco alla Juventus è quello che ha fatto su Twitter il noto giornalista Tancredi Palmieri il quale ha accusato la Uefa di favorire i bianconeri. Il tutto è partito dalla Top 11 che, ogni anno, il massimo organo calcistico mondiale posta sul proprio sito ascoltando chiaramente il parere dei tifosi che votano i propri calciatori preferiti, ma non il modulo con cui vengono fatti “scendere in campo”.

Ed è proprio questo che ha fatto infuriare il giornalista il quale ha accusato le Uefa di aver modificato la disposizione tattica dei giocatori soltanto per inserire al proprio interno un giocatore della Vecchia Signora: Cristiano Ronaldo.

“Uefa favorisce la Juventus” Tancredi Palmieri attacca su Twitter

Tancredi Palmieri ha infatti scritto che il modulo scelto quest’anno dalla Uefa è il 4-2-4 che, in Europa, non usa praticamente nessuno se non Antonio Conte e Giampiero Ventura. Solitamente, infatti, per una formazione del genere, il modulo prescelto è il 4-3-3.

Quest’anno però si è deciso di cambiarlo ed il motivo secondo il noto giornalista è uno solo: inserirvi all’interno Cristiano Ronaldo, il quarto attaccante più votato dai tifosi che, se si fosse utilizzato un modulo a 3 punte, sarebbe rimasto clamorosamente fuori.

Ecco i Tweet pubblicati dal giornalista Tancredi Palmieri riguardo a questa vicenda:

Vabbè ma ogni giorno ce n’è una, ma che è oh. Esclusiva in Inghilterra: cambiato il team of the year dalla UEFA perché Cristiano Ronaldo non sarebbe entrato in quanto solo quarto attaccante più votato.

Cambiato modulo da 4-3-3 a 4-2-4 per trovargli posto https://t.co/7IDAEk6Hz1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 gennaio 2020

E dal New York Times, sulla notizia su Cristiano Ronaldo nel team of the year, scrivono:

“Tutto questo è assurdo. E ricordate che il presidente della Juventus siede nell’esecutivo Uefa” https://t.co/JR09ZhraKk — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 gennaio 2020



