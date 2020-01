Tutti gli anticipi ed i posticipi della Juventus nel girone di ritorno del campionato di Serie A 2019-2020: tutte le partite dei bianconeri, il calendario.

Quest’oggi la Lega Calcio ha diramato l’elenco completo delle partite che verranno considerate anticipi e posticipi per il girone di ritorno del campionato di Serie A 2019-2020. La Juventus di Maurizio Sarri, come è normale che sia visti i numerosi impegni in Champions League e per il fatto che è considerata una big assoluta del nostro campionato, ne giocherà parecchi.

Ecco il calendario completo di tutti gli anticipi e posticipi della Juventus: tutte le gare dei bianconeri che sono state ufficializzate dalla Lega Calcio:

Sabato 8 febbraio 2020 ore 20.45 HELLAS VERONA – JUVE

Sabato 22 febbraio 2020 ore 18.00 SPAL – JUVENTUS

Domenica 1 marzo 2020 ore 20.45 JUVENTUS – INTER (*)

Domenica 8 marzo 2020 ore 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS

Venerdì 13 marzo 2020 ore 20.45 JUVENTUS – LECCE

Sabato 21 marzo 2020 ore 18.00 GENOA – JUVENTUS

Sabato 4 aprile 2020 ore 20.45 JUVENTUS – TORINO

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> De Ligt, lo strip-tease mozzafiato della fidanzata Annekee

Calendario anticipi e posticipi Juventus, Serie A 2019-2020: l’elenco completo

Tra le partite in programma che per il momento sono state ufficializzate dalla Lega Calcio spicca senz’altro Juve-Inter, il derby d’Italia, che era già stato deciso si giocasse il 1 marzo, domenica, alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Un’altra partita molto delicata ci sarà anche circa un mese dopo, precisamente il 4 aprile, sempre alle ore 20:45 ma questa volta di sabato: stiamo parlando del derby della Mole, la stracittadina che vedrà contrapposti i bianconeri ai granata di Walter Mazzarri.

Per il resto le altre sfide chiaramente non sono da sottovalutare ma, per lo più, si tratta di match che sulla carta la Vecchia Signora dovrebbe vincere più o meno agevolmente contro Spal, Hellas, Bologna, Lecce e Genoa.

Non saranno comunque sfide da prendere sotto gamba dal momento che, lo abbiamo visto, l’Inter si è rafforzata moltissimo nel calciomercato di gennaio e si appresta a presentarsi nuovamente ai nastri di partenza più agguerrita che mai: come sempre il mese di marzo sarà fondamentale nell’arco della stagione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Intercettazioni Bonucci, i commenti dei tifosi sui social

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK