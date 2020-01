Chong è uno dei talenti finito nel mirino della Juventus. i bianconeri dovrebbero però fare i conti con la concorrenza, che arriva anche dall’Italia.

La Juventus sembra essere una delle società che sul mercato dà sempre uno sguardo al futuro e in prospettiva. Tanti i giovani talenti finiti nel mirino della società bianconera. Chong è senza alcun dubbio tra questi. Ma il vera problema in questa ipotetica trattativa potrebbe esser rappresentato dalla concorrenza.

Calciomercato Juventus, concorrenza italiana per Chong

Ed ecco che l’eterna sfida stagionale tra Juventus e Inter, oltre che sul campo, potrebbe nascere anche per il centrocampista olandese. Il classe ’99 è infatti in scadenza di contratto e sia i nerazzurri che i bianconeri vorrebbero provare ad approfittare della situazione.

Su Chong però sarebbe piombato anche Il Napoli. Anzi il gioiellino sarebbe stato proposto agli azzurri dal suo entourage. E intanto il giocatore, come detto, non dovrebbe rinnovare il suo contratto. Insomma, la concorrenza per la Juventus sembra aumentare, ma è comunque tutta made in Italy. La Vecchia Signora però sembrerebbe essere ancora in leggero vantaggio. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione.

