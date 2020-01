Calciomercato Juventus, il Monza è molto vicino ad acquistare un attaccante che milita tra le fila dei bianconeri, nella formazione Under 23: i dettagli.

Sembra ormai ad un passo la trattativa di calciomercato Juventus che potrebbe portare al Monza, formazione che milita in Serie C e che è di proprietà di Silvio Berlusconi, l’attaccante Dany Mota Carvalho, classe 1998 che si sta mettendo in mostra con la formazione Under 23 dei bianconeri. In questo campionato, infatti, il giovane ragazzo ha già messo a segno 7 reti in 20 presenze e si sta imponendo come il vero e proprio bomber della seconda squadra della Vecchia Signora.

Ora per lui sembra essere pronta una nuova avventura nella formazione lombarda che è alla ricerca di un attaccante di peso in grado di essere letale sotto porta, che sia giovane ed allo stesso tempo in grado di finalizzare la manovra offensiva al meglio.

In tal senso Mota Carvalho è questo e molto altro e lo ha dimostrato nella formazione B dei bianconeri allenata da Fabio Pecchia che è stato in grado di valorizzarlo al meglio. La trattativa, secondo quanto riporta tmw, sembra essere arrivata in fase avanzata per un suo trasferimento a titolo definitivo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Anticipi e posticipi Serie A: quando gioca la Juventus? Il calendario

Calciomercato Juventus, Mota Carvalho al Monza: affare ai dettagli

Fabio Paratici sta ultimando gli ultimi dettagli per il trasferimento di Mota Carvalho al Monza, forte del fatto che ha già in casa il suo naturale sostituto che non aspetta altro che più spazio per esplodere definitivamente: stiamo parlando di Eric Lanini, attaccante che, dopo numerosi prestiti in giro per l’Italia, è tornato alla base pronto a giocarsi le sue chance.

Il ragazzo, nonostante non abbia trovato moltissimo spazio quest’anno, ha già messo a segno 6 reti quest’anno tra campionato e Coppa Italia. Per lui è arrivata l’annata della consacrazione, mentre per Mota, per il quale era stato detto “no” al Pescara, il destino salvo clamorosi imprevisti si chiamerà Monza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> De Ligt, lo strip-tease mozzafiato della fidanzata Annekee

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK