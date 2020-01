Higuain elogia Sarri: «E’ il migliore. Con la Juve voglio la Champions»

Higuain parla di Maurizio Sarri quasi come un padre. Dal record di Napoli all’ambizione con la Juventus. «Voglio conquistare la Champions League».

Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri, il rapporto tra i due è di una solidità estrema. Raramente ci sono state delle crepe, ma prontamente sono state cementate dal rapporto di sincerità che vige tra i due. Il pipita questa mattina ha rilasciato una lunga intervista al The Telegraph ribadendo concetti molto profondi. La stima verso il tecnico della Juventus è infinita, così come l’ambizione del centravanti bianconero.

LEGGI ANCHE >>> In estate potrebbe ricomporsi una coppia bionica

Niente esultanze particolari dopo i gol

Higuain è sicuro delle sue idee. «Non devo dare spiegazioni. Tutti sanno a cosa mi riferisco quando dico che intorno al calcio non tutto è sempre bello. Io faccio uno sport che amo e faccio parte di un’industria che a volte non mi piace». L’attaccante argentino approfondisce poi il concetto relativo alle esultanze. «A me non piace studiare l’esultanza come fanno gli altri. Io adoro sentire l’adrenalina del gol, e impazzisco quando segno, faccio la prima cosa che mi passa per la testa».

LEGGI ANCHE >>> Intanto Cristiano Ronaldo tiene in ansia Maurizio Sarri

Higuain e Sarri, rapporto speciale

«Ho imparato tantissimo da ogni allenatore che ho avuto, ma non c’è dubbio che Sarri è quello che ha ottenuto il meglio da me. Lui non si arrende mai. Sarri è testardo, e con me questa cosa aiuta. Anche io sono testardo. Non c’è niente di male ad essere testardi – continua Higuain – se non sei testardo abbastanza non avrai mai successo e scomparirai in mezzo agli altri». Parole al miele che trovano un seguito. «Con il mister ho un ottimo rapporto ma, essendo testardi entrambi, qualche volta andiamo in conflitto. Ma è un conflitto buono».

Il sogno chiamato Champions

Higuain nella sua intervista parla anche dei sogni che coltiva con la Juventus. «L’unico che ho è vincere la Champions League. Ho vinto e segnato in tutti i campionati. Ho avuto una carriera fantastica. Non posso migliorarla in niente se non vincendo la Champions. Lo so che è un po’ proibito dirlo, ma alla fine è così».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK