Emre Can al Milan, Calciomercato Juventus: trattativa in fase avanzata

Emre Can al Milan, la trattativa di calciomercato per portare il centrocampista turco della Juventus ai rossoneri è in fase avanzata: i dettagli e le cifre.

Emre Can è vicino al Milan. Il centrocampista della Juventus nelle ultimissime ore si è avvicinato prepotentemente ai rossoneri dopo che ha capito in maniera definitiva che tra le fila di Maurizio Sarri non troverà più spazio: ne ha avuto l’ennesima prova in Coppa Italia dove il mediano ex Liverpool non è nemmeno sceso in campo rimanendo tutto il tempo in panchina.

La compagine allenata da Stefano Pioli allora sta fiutando l’affare e come riporta Sport Mediaset sembra essere abbastanza vicina ad una sua conclusione positiva. La sensazione è che si possa ripetere un affare molto simile a quello che ha portato Leonardo Bonucci qualche anno fa a diventare il capitano della squadra milanese.

Il ragazzo, comunque, insieme al suo agente, avrebbe chiesto un incontro ai dirigenti della società di Corso Galileo Ferraris per iniziare ad imbastire una trattativa e, più in generale, discutere del proprio futuro.

Emre Can al Milan, Calciomercato Juventus: cifre e dettagli

Emre Can al Milan potrebbe esser un’ottima soluzione per tutti: la Juventus farebbe plusvalenza con un giocatore che è arrivato a parametro zero un paio di stagioni fa e che, in generale, non ha mai trovato moltissimo spazio sia tra le fila di Massimiliano Allegri sia quando è arrivato Maurizio Sarri.

Dall’altra parte, invece, per i rossoneri sarebbe un acquisto a dir poco eccellente per il centrocampo che è il reparto che al momento, soprattutto lì in mezzo, ha bisogno di muscoli, piedi, idee ed energie.

Il nazionale tedesco può anche garantire, in aggiunta a questo, qualche gol ed imbucate centrali e colpi di testa. Insomma, è un giocatore completo a 360 gradi che può fare la differenza sempre.

