Rabiot è uno dei giocatori maggiormente sotto osservazione in questo periodo alla Juventus. Il francese ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni.

Adrien Rabiot è ancora alla ricerca della sua vera dimensione alla Juventus. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate a parametro zero, non ha ancora pienamente convinto. Il transalpino non ha dimostrato le sue qualità, ma nell’ultimo periodo ha iniziato a giocare con maggiore continuità. Sia Sarri che la società hanno deciso di dargli ancora fiducia.

Juventus, parla Rabiot: “Ecco qual è la mia posizione ideale”

L’ex Paris Saint-Germain ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’, parlando della sua posizione preferita in campo: “Mi trovo meglio a sinistra, perché sono mancino. Però non ho alcun tipo di problema. Sì, mi piace anche giocare a destra, perché in certe situazioni posso ritrovarmi sul mio piede quando rientro“.

Rabiot si è però soffermato anche sul momento che sta vivendo: “In sei mesi sono cambiate tante cose. Io ora voglio continuare così. Ho dovuto ritrovare la condizione migliore dal punto di vista fisico e non è stato facile. Adesso va meglio e mi sento bene“. Il transalpino ha poi voluto ringraziare il suo connazionale Matuidi, che lo sta aiutando tantissimo: “Sono molto legato a lui, anche perché abbiamo giocato cinque anni insieme. Mi sta aiutando molto, ma tutta la squadra ha cercato di mettermi a mio agio“.

Juventus, Rabiot sulla corsa scudetto

Il 24enne alla fine ha voluto anche dire la sua sulla lotta scudetto: “Penso che sia Inter che Lazio possano vincere. Però questo per noi è un bene, perché più squadre forti ci sono, più il campionato è di livello. Questo è un qualcosa che ci spinge a fare bene e a essere costanti e regolari“.

