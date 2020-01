Paul Pogba è sempre un pensiero fisso della Juventus. E la situazione per i bianconeri potrebbe farsi leggermente più semplice.

Paul Pogba è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Il ritorno del francese in quel Torino è un’ipotesi che stuzzica e non poco la dirigenza della società bianconera e che fa sognare la gran parte dei tifosi. A tenere banco però in questo momento è soprattutto il rapporto a dir poco teso tra il giocatore transalpino e il Manchester United.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: crisi con lo United

Il feeling tra il centrocampista e gli inglesi non è mai realmente nato. Per di più la scelta di affidare la fascia da capitano ad Harry Maguire potrebbe essere davvero la goccia che fa traboccare il vaso. Il buon Paul senza alcun dubbio si aspettava di esser preso in considerazione. Il Polpo però, anche a causa di un recente infortunio, è finito in fondo alle gerarchie di Solskjaer.

E poi c’è il calciomercato. Un calciomercato che parla di un Bruno Fernandes che sarebbe sempre più vicino proprio al Manchester United. Un affare da ben 60 milioni di euro più bonus, con un contratto da 6 milioni di euro all’anno fino al 2025 per il portoghese. Un investimento che sembrerebbe, vista la situazione, essere il preludio alla cessione di Pogba. Un addio che appare quasi inevitabile. La Juventus può quindi continuare a coltivare il suo sogno. Anche se, va detto, molti tasselli dovrebbero ancora trovare il loro posto. Ma le sensazioni iniziano davvero più che positive.

