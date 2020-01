Juventus-Parma, prossimo appuntamento di campionato per i bianconeri, si avvicina sempre più. La partita è in programma domenica 19 gennaio alle ore 20.45.

Buone notizie arrivano dall’allenamento odierno. Come si legge sul sito ufficiale del club, “Terzo appuntamento in sette giorni per la Juve che, dopo i successi con Roma e Udinese, domenica sera scenderà in campo all’Allianz Stadium per la sfida di campionato con il Parma (fischio d’inizio alle 20:45)”.

“Per preparare la prima del girone di ritorno, la squadra si è trovata questa mattina al JTC per una seduta di ripresa con lavoro fisico, possessi palla e partita (allenamento al quale ha partecipato anche Cristiano Ronaldo).Domani, Maurizio Sarri presenterà la partita di domenica sera in conferenza stampa (in diretta alle 13:15 su Juventus TV), e successivamente dirigerà la seduta di allenamento della vigilia” si legge ancora nella nota.

Juventus-Parma, Ronaldo ci sarà

La notizia più importante è senz’altro dunque la presenza di Cristiano Ronaldo in gruppo. Il portoghese ha saltato l’ultima partita dei bianconeri, quella disputata in settimana contro l’Udinese in Coppa Italia a causa di una sinusite. Pur senza CR7 la Juventus ha segnato quattro gol. Ma possiamo dire che Ronaldo ha recuperato e dunque, salvo sorprese, domenica sarà titolare contro il Parma.

