Thomas Meunier è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Il terzino belga potrebbe però finire in Inghilterra.

La Juventus in questo calciomercato di gennaio starebbe lavorando molto sul fronte terzino. La società bianconera potrebbe molto probabilmente cercare di perfezionare un acquisto in vista della prossima stagione. Il nome caldo sarebbe quello di Emerson Palmieri, in forza al Chelsea e vero e proprio pallino di Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, Meunier verso l’Inghilterra?

Gli occhi dei piemontesi sarebbero puntati anche su Thomas Meunier. Il terzino belga, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scadrà il prossimo giugno, potrebbe essere un obiettivo per la prossima estate, potendo arrivare a parametro zero. Le trattative per il rinnovo sembrerebbero infatti essersi arenate e bloccate. L’affare può davvero essere in discesa? Difficile dirlo, vista soprattutto la concorrenza.

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Le Parisien’, il 28enne sarebbe attratto dalla possibilità di giocare in Premier League. Per lui potrebbe quindi arrivare un grande contratto con una squadra inglese la prossima estate. Questo senza alcun dubbio gli permetterebbe anche di rimanere molto competitivo a livello europeo. Chi riuscirà a spuntarla per il terzino destro in uscita dal Psg? La Juventus comunque resta molto vigile e attenta.

