Ieri è uscita la programmazione della Serie A fino all’undicesima giornata di ritorno. E per la Juventus c’è un’importante novità.

Mentre la 20esima giornata di campionato, nonché prima del girone di ritorno, è pronta a partire, ieri sono stati resi noti gli anticipi e i posticipi fino alla 30esima giornata. Tanti gli appuntamenti importanti e da segnare in rosso. Tra questi senza alcun dubbio spicca Juventus Inter, in programma domenica 1 marzo alle ore 20:45 e trasmessa su Sky. Un big match dei bianconeri sarà però visibile su Dazn.

Juventus, un big match di aprile è su Dazn

Il riferimento e al derby della Mole contro il Torino, che si disputerà sabato 4 aprile, con fischio d’inizio sempre alle ore 20:45. L’orario è lo stesso della gara d’andata, quando i bianconeri si erano imposti 1-0 grazie alla rete di de Ligt al 70′. Per quel che riguarda il resto della programmazione, a farla da padrone in casa bianconera sarà Sky.

Su otto partite ben sei saranno infatti trasmesse dall’emittente satellitare di Murdoch. A parte la suddetta stracittadina, ad andare su Dazn sarà Verona Juventus dell’8 febbraio, sfida valida per la quarta giornata di ritorno. Insomma, sarà un periodo fitto di impegni per gli uomini di Maurizio Sarri, visto anche il ritorno non così tanto lontano della Champions League. Lo spettacolo sta per ripartire. Le emozioni sono garantite e assicurate.

E dando uno sguardo oltre, c’è proprio in programma un altro big match che sarà visibile sempre su Dazn. Una sfida in programma l’11 aprile allo stadio San Siro di Milano. Non sono ancora noti orario e data, ma vi è già questa certezza. Perché la stagione ormai è entrato nel rush finale e decisivo.

