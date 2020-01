Video Juventus Parma highlights: gol e immagini partita

Video Juventus Parma: tutti gli highlights della partita, i gol e le azioni salienti del match dell’Allianz Stadium dei bianconeri. Clicca qui per vederlo.

All’Allianz Stadium di Torino si è giocata questa sera Juventus Parma ed è stata come ci si aspettava una partita vera, a tratti anche molto divertente in cui entrambe le formazioni hanno messo in campo il meglio di quello che potevano offrire per i telespettatori ed i tifosi sugli spalti: insomma, lo spettacolo non è affatto mancato, complice la manciata di campioni che la Vecchia Signora poteva permettersi di far scendere in campo.

Nel link che vi abbiamo postato sopra, in cui è presente un video YouTube in cui vedere gli highlights, la sintesi e tutte le azioni salienti della partita, potrete guardare tutto ciò che di interessante è successo in questo match, comprese tutte le reti, le reazioni di Maurizio Sarri e Roberto D’Aversa a tutto ciò che è accaduto durante il match.

Come sempre il protagonista assoluto è stato Cristiano Ronaldo che, grazie alle sue giocate, è riuscito a fare la differenza tra le fila dei bianconeri: CR7, premiato ad inizio partita proprio come il miglior giocatore, l’MVP del mese di dicembre proprio dai tifosi della Juventus, è salito in cattedra per far sì che la propria compagine, quella con la maglia bianconera, ovviamente, riuscisse a portare a casa il risultato.

Video Juventus Parma: highlights, sintesi e azioni salienti

Per questo motivo Juventus Parma è stata una bellissima partita ma per tutti coloro che se la fossero persa questa sera nessun problema: in questo articolo potrai trovare il link che rimanda al video ufficiale della Lega Serie A con tutti i video gol, gli highlights e tutto ciò che è accaduto di interessante in questa sfida di campionato valida per il girone di ritorno.

