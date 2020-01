Allegri torna a fine anno. L’intermediario Branchini svela la destinazione…

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista dopo essersi preso un anno sabbatico. L’ex allenatore della Juventus ha già in mente la destinazione futura.

Massimiliano Allegri è pronto a rimettersi in pista. Tornerà in panchina con il suo carattere cordiale a dispensare perle nelle conferenze stampe. La sua simpatia, come la capacità di leggere il calcio non è mai stata in discussione alla Juventus. Semmai le piogge di critiche che gli sono state rivolte riguardavano l’atteggiamento delle sue squadre. Particolarmente attendista è stato definito, tanto che i commentatori non sono mai stati teneri con lui.

Le parole di Branchini su Allegri

L’intermediario internazionale Giovanni Branchini ha parlato proprio di Allegri dando qualche indicazione. «Lui dice che sta intensificando i corsi di inglese, ma non ci credo – ha detto -. Battute a parte, è contento di avere un anno di pausa, è importante vedere le cose da un punto di vista diverso». L’intervista è andata in onda durante il programma Radio Anch’io. «Sono certo che nella prossima stagione sarà felice di riprendere il suo percorso professionale» ha poi aggiunto smorzando i toni.

Champions League fondamentale

«Se allenerà all’estero? E’ difficile fare previsioni – ha detto poi Branchini -. Saranno importanti i prossimi turni di Champions League, adesso sarebbero discorsi sui desideri, non sulle certezze». Massimiliano Allgri sulla panchina della Juventus ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Ha centrato, inoltre, due volte la finale di Coppa dei Campioni. Sulla sua strada, purtroppo, i mostri Messi e Cristiano Ronaldo.

