Dybala e Pogba di nuovo insieme? La Joya lo chiama: «Spero che…»

Dybala e Pogba non hanno perso il loro affiatamente nonostante giochino da tempo separati. L’argentino si espone: «Spero di esultare di nuovo con lui»

Dybala e Pogba erano una coppia di fatto del pallone. Il Joya e il Polpo alla Juventus fecero sognare tanto i tifosi prima che il calciomercato li separasse. Il centrocampista gioca da quattro stagioni al Manchester United e non ha trovato la gloria tanto attesa. Ha vinto una F.A. Cup ed una Europa League, troppo poco rispetto alle ambizioni lasciate a Torino. E il numero 10 bianconero, che ha ereditato la sua maglia, si è esposto pubblicamente.

Dybala e Pogba insieme? L’argentino si sbilancia

Rivedere Dybala e Pogba insieme è chiaramente il sogno di tutti i tifosi della Juventus. Paulo si è spinto oltre e ne ha parlato alla rivista Otro. « Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui. Cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Ne abbiamo fatti tanti quindi i festeggiamenti cambiavano spesso – evidenzia -. Spero che un giorno potremo festeggiare insieme di nuovo».

Le cifre dell’affare

Non basta però l’amicizia tra Dybala e Pogba per riportare il francese allo Stadium. Serve chiaramente il supporto di una grossa operazione finanziaria. Il Manchester United appena sei mesi orsono ha valutato il ragazzo giocatore 150 milioni di euro. Quest’anno però Pogba sta giocando col contagocce, ha spesso manifestato dei mal di pancia e soprattutto va in scadenza nel 2021. Per questo motivo se lo United vorrà monetizzare dovrà farlo necessariamente la prossima estate. Il prezzo potrebbe ragionevolmente gravitare intorno ai 100 milioni. Contropartite gradite? Emre Can e Rabiot su tutti.

