Bonolis “attacca” Cristiano Ronaldo: la reazione ad “Avanti un altro”

Paolo Bonolis ha “attaccato” Cristiano Ronaldo durante il suo programma “Avanti un altro”: la reazione del conduttore ad una risposta fa sorridere.

Paolo Bonolis è conosciuto non solo per essere un famoso ed apprezzato conduttore televisivo, ma anche per la sua smoderata fede interista che non manca mai di sottolineare. Ha fatto sorridere la sua reazione ad una risposta sbagliata di una concorrente alla quale era stato chiesto quale fosse l’esultanza molto particolare di Cristiano Ronaldo.

La donna, tuttavia, ha sbagliato clamorosamente la risposta e, dopo questo inaspettato errore, la reazione dell’uomo è stata davvero ironica ma non tanto nei confronti della concorrente del game show preserale in onda su Canale 5, quanto piuttosto nei confronti dello stesso fenomeno portoghese della Juventus.

“Che brutta visione!” Queste le parole del conduttore che hanno fatto andare su tutte le furie una parte dei tifosi bianconeri che, sul web, non hanno fatto a meno di far notare questa reazione. Ovviamente il suo tono, così come tutto il programma del resto, è assolutamente ironico, ma ha comunque riacceso la rivalità -mai sopita- tra Juve ed Inter.

Bonolis scherza Ronaldo: la reazione ad “Avanti un altro”

Non c’è nessuna polemica, quindi, nell’ “attacco” di Bonolis a Cristiano Ronaldo durante Avanti un altro, anche se una piccola parte dei tifosi bianconeri sul web hanno pensato che ci fosse.

Il tutto è però rientrato in pochissimo tempo dal momento che il suo tono, il contesto e le parole non avevano certamente l’obiettivo di aizzare una tifoseria contro l’altra. Al contrario, erano semplicemente un modo per fare dell’ironia -per altro azzeccatissima- sul campione portoghese e sulla fede calcistica del marito di Sonia Bruganelli.

