Calciomercato Juve, osservatori del Tottenham all’ Allianz Stadium per visionare Bernardeschi e Rabiot: le ultimissime

La Juventus, dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro il Parma, ha consolidato la leadership in testa alla classifica, portandosi a quattro punti di vantaggio sull’ Inter capolista. Tuttavia, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris, dopo aver prenotato il giovane Kulusevski per la prossima estate, è ancora al lavoro per cercare di cogliere qualche occasione di mercato, sia sul fronte entrate, sia su quello uscite. A tal proposito, sono da registrare i primi sondaggi effettuati dal Tottenham per avere informazioni su Rabiot e Bernardeschi.

Calciomercato Juve, Bernardeschi e Rabiot in uscita?

Secondo quanto riportato da calciomercato24, infatti, non sarebbe passato inosservata la presenza di alcuni osservatori del Tottenham in occasione della partita disputata neanche 24 ore fa. Secondo le ultime indiscrezioni, sia Bernardeschi sia Rabiot sarebbero stati espressamente richiesti da Mourinho, ragion per cui gli Spurs si sarebbero messi all’opera per accontentare le richieste dello Special One. Paratici, che ieri ha chiuso alla possibilità di uno scambio Bernardeschi-Rakitic, non vorrebbe privarsi neanche di Rabiot, valutato dal dirigente juventino circa 40 milioni di euro. Discorso diverso va fatto per Bernardeschi, che in questo momento sta faticando a trovare spazio all’interno del 4-3-1-2 disegnato da Sarri. Al momento, va detto, una trattativa vera e propria non è ancora cominciata ed appare molto improbabile che ciò possa accadere entro la fine del mercato invernale. I colloqui sarebbero da procrastinare a giugno, quando ci sarebbe più tempo per imbastire una trattativa. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

