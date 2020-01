Juventus Parma 2-1, i bianconeri esultano sui social: la festa continua

Dopo Juventus Parma 2-1 i bianconeri esultano sui social e su Instagram esprimono tutta la loro gioia per i 3 punti ottenuti contro i ducali: i post.

Dopo Juventus Parma 2-1 i bianconeri hanno esultato non solo in campo ma anche e soprattutto sui social: in particolar modo due protagonisti davvero importanti della partita, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala su tutti, hanno avuto modo di esprimere tutta la loro gioia anche sul web dove hanno trovato ulteriormente l’affetto dei tifosi.

La doppietta di CR7 ha estasiato tutta la piazza mentre le giocate della Joya hanno permesso di portare a casa 3 punti davvero importanti per la Vecchia Signora in chiave classifica, allungando sull’Inter, che è stata fermata dal Lecce.

Proprio riguardo a questa vittoria e sui suoi gol, CR7 ha esultato così su Instagram ed i tifosi hanno subito commentato entusiasti il post del loro beniamino.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Scambio Bernardeschi Rakitic, calciomercato Juventus: tutta la verità

Juventus Parma 2-1, esultanza social Dybala e Ronaldo

Non è da meno Paulo Dybala che utilizza soltanto tre parole per far capire tutta la sua gioia per questo successo che non era affatto scontato visto il periodo di forma del Parma e la pressione dettata dal pareggio dei diretti avversari dell’Inter, che poneva parecchia ansia in termini di risultato.

Alla fine tutto è andato per il verso giusto e l’argentino classe 1993, anche e soprattutto nella foto che ha postato insieme a CR7, dimostra tutta la sua felicità e l’attaccamento alla maglia.

Visualizza questo post su Instagram Vincere! Vincere! Vincere! ⚪️⚫️💪🏼💪🏼💪🏼 #finoallafine Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala) in data: 19 Gen 2020 alle ore 2:22 PST

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, retroscena Kulusevski: dettagli sulla trattativa

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK