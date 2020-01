Calciomercato Juventus, nuova pretendente per Chong

Il calciomercato Juventus in questo mese di gennaio è volto, come abbiamo già detto, non solo a rinforzare la rosa di oggi ma anche quella del futuro.

Per questo motivo la dirigenza bianconera si sta guardando da tempo attorno per trovare i profili giusti da inserire nella Juve che verrà nei prossimi anni. E uno dei nomi più caldi è quello di Tahith Chong. Ala destra del Manchester United, classe 1999, è un giocatore da seguire con grande interesse. Dotato di un gran fisico, di piede sinistro, è uno dei talenti olandesi più in vista e maggiormente apprezzati. La Juventus lo sta corteggiando, anche perché è un giocatore che si può prendere a parametro zero, visto che il suo contratto con gli inglesi scadrà il prossimo trenta giugno 2020. I bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio vicino ai due milioni di euro.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Juventus, Bernardeschi sarà ceduto in serie A?

Calciomercato Juventus, bianconeri sorpassati?

Attenzione però, perché la Juventus rischia di essere beffata dall’Inter, sua rivale non solo per lo scudetto ma anche per tante trattative di mercato dell’ultimo periodo. Come riporta Sky Sport, la dirigenza nerazzurra insiste per portare Chong a Milano e per questo motivo si sta cercando un’intesa con l’agente del giocatore. Un nuovo incontro è fissato proprio per queste ore. E’ chiaro che in questi casi, con un contratto in scadenza, la palla è proprio nelle mani del giocatore che può scegliere la destinazione gradita. Cosa deciderà Chong?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK