Bernardeschi lascia la Juventus, Calciomercato: rimane in Serie A?

Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus. Ma quale potrebbe essere la destinazione dell’attuale numero 33 dei bianconeri?

Federico Bernardeschi è senza alcun dubbio uno dei giocatori che maggiormente stanno deludendo le aspettative in questa stagione. L’ex Fiorentina per di più, tra esperimento tridente e crescita di Ramsey, sta trovando sempre meno spazio. Nel match di Tim Cup contro l’Udinese, Sarri l’ha provato addirittura mezzala. Insomma, la sua situazione appare tutta da valutare e da capire e un addio non è un’ipotesi del tutto da escludere.

L’attuale numero 33 dei bianconeri è stato accostato a tante squadre. Negli ultimi giorni ha tenuto banco l’idea, già circolata la scorsa estate, di uno scambio con Rakitic. Tutto però sembra essere e rappresentare più un’ipotesi suggestiva che una pista reale e percorribile. Occhio all’interesse del Tottenham, che potrebbe presentare un’offerta importante e sostanziosa.

Nelle ultime ore però starebbe prendendo quota un’idea molto più intrigante, ossia quella di un trasferimento alla Roma. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Tempo’, i giallorossi sarebbero alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Zaniolo. Visto il fallimento dello scambio Politano Spinazzola con l’Inter, nel taccuino della dirigenza capitolina sarebbe finito proprio Bernardeschi. Quest’ultimo gradirebbe un trasferimento nella Capitale, ma ci sarebbero da accontentare le richieste economiche della Juventus. Insomma, il futuro del buon Federico diventa un vero e proprio rebus tutto da decifrare. Ciò che è certo però è che il 25enne vorrebbe giocare di più, anche in vista del prossimo Europeo.

