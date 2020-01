Georgina Rodriguez sarà o non sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo? La domanda è d’obbligo dopo le ultime indiscrezioni.

Secondo infatti quanto pubblicato da “La Stampa”, infatti, ci sono dei dubbi riguardanti la partecipazione della compagna di Cristiano Ronaldo alla kermesse canora. Le polemiche non stanno mancando di certo alla vigilia di questa settantesima edizione, tra testi delle canzoni da approfondire e rinunce dolorose, come quella di Monica Bellucci che ha dato forfait e non sarà super ospite di Sanremo 2020.

Sanremo 2020, ecco perché Georgina potrebbe dire no

Amadeus ha annunciato nei giorni scorsi i nomi delle conduttrici che saliranno con lui sul palco dell’Ariston nel corso delle serate del festival di Sanremo, che inizierà il prossimo 4 febbraio. Tra queste – anche Georgina Rodriguez, bellezza sudamericana e compagna di Cristiano Ronaldo. Secondo le indiscrezioni de “La Stampa” l’argentina avrebbe chiesto un cachet molto alto, una somma intorno ai 100mila euro. Cifra doppia rispetto ad esempio Antonella Clerici e quadrupla rispetto alle altre. E’ tutta una questione di cifre, insomma. Staremo a vedere quel che accadrà nei prossimi giorni e se le indiscrezioni saranno veritiere. La presenza di Georgina era fissata per il 6 febbraio insieme alla conduttrice albanese Alketa Vejsiu.

I tanti appassionati di musica che andranno a Sanremo ad inizio febbraio o vedranno il festival in televisione rischiano dunque di non poter vedere sul palco Georgina Rodriguez. Senza dimenticare chi aveva sperato e sognato in una contemporanea presenza nella città dei fiori di CR7 nelle vesti di “accompagnatore”.

