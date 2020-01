Arturo Vidal è uno dei nomi caldi di questo calciomercato di gennaio. Ma quale sarà il futuro del centrocampista cileno del Barcellona?

Arturo Vidal è uno dei nomi più interessanti e suggestivi che circolano in questo calciomercato di gennaio. Il centrocampista cileno è stato accostato sia all’Inter che alla Juventus. Molto probabilmente però l’ex bianconero non si muoverà resterà al Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, tutti i rischi dell’affare Vidal

Vidal alla Juventus, Calciomercato: novità importanti dalla Spagna

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il 32enne è uno dei giocatori su cui sembrerebbe voler puntare maggiormente Quique Setien, nuovo allenatore dei catalani. Ed è per questo che la situazione, rispetto a qualche settimana fa, sarebbe radicalmente cambiata. Vidal ora pare convinto a volersi giocare le sue chance con la maglia blaugrana, ritrovando condizione fisica, brillantezza e fiducia.

La squadra più attiva su di lui in questa sessione invernale era stata senza alcun dubbio l’Inter, che, sempre secondo quanto raccontato dal noto media spagnolo, avrebbe provato a convincere il giocatore attraverso il suo agente. Ora però la pista dovrebbe raffreddarsi in maniera definitiva. Discorso diverso per la Juventus. Il ritorno del cileno era solo una tentazione dalla difficile realizzazione. Ora tutto è mutato. Da Barcellona ne sono sicuri, anche se nel calciomercato nulla può mai essere dato per scontato e per certo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Paratici pronto all’assaltov per Pogba?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK