Juventus-Roma, i convocati bianconeri: c’è una sorpresa

A poche ore da Juventus-Roma di Coppa Italia Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Nell’elenco c’è una sorpresa.

Si avvicina il momento del fischio d’inizio dell’atteso quarto di finale. Mister Sarri ha scelto i giocatori bianconeri che saranno a sua disposizione. La sorpresa si chiama Alex Sandro. Il brasiliano sembrava non dover essere della sfida. Domenica aveva rimediato contro il Parma una botta che lo aveva costretto a uscire dal campo dopo appena venti minuti. Gli esiti strumentali non hanno dato cattive notizie ed evidentemente il giocatore ha recuperato subito, visto che è stato convocato.

Rimane da capire adesso se il terzino brasiliano scenderà in campo dall’inizio o meno. Anche se va ricordato che Cuadrado è stato alle prese con la febbre e anche lui è in dubbio. L’impressione è che Sarri alla fine non manderà subito in campo Alex Sandro e al suo posto schiererà un Danilo che contro il Parma ha disputato senz’altro una partita molto positiva.

Juventus-Roma, ecco chi ha scelto Sarri

Non ci sono poi particolari novità nella lista di Sarri. Tranne i lungodegenti sono tutti a disposizione e dunque è lecito attendersi un po’ di turnover da parte del tecnico. Non bisogna infatti dimenticare poi che la Juventus nel prossimo weekend è attesa da una dura trasferta sul campo del rigenerato Napoli di Gattuso.

