Mbappè: “Juventus super, mi ispiro a Ronaldo”

Juventus, parole d’elogio del bomber del Psg Mbappè che ha anche dichiarato di ispirarsi a Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole.

Kylian Mbappé ormai non è più una rivelazione, ma una grande stella del calcio. Un giocatore che farebbe gola a qualsiasi squadra e che nel frattempo sta facendo grande il Psg e la nazionale francese. Seppur giovanissimo, è già impressionante il suo numero di gol segnati.

In una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport l’attaccante francese ha speso parole d’elogio per la Juventus. “E’ a priori una squadra forte e lo dimostrano le finali di Champions giocate nelle ultime stagioni – ha dichiarato l’asso del Psg -. Ai bianconeri è sempre mancato quel qualcosa che fa la differenza, ma ormai ce l’hanno con CR7, il giocatore che ti fa vincere le cose importanti”.

Il campione portoghese è un idolo per Mbappè, che lo preferisce a Messi e al quale dice di ispirarsi. “Da francese sono cresciuto con il mito di Zidane ma anche con quello di Cristiano Ronaldo” ha detto il francese. “Per me è già tardi per fare una carriera alla Messi, altrimenti sarei dovuto rimanere al Monaco. Quindi, senza voler nulla togliere a Leo, devo ormai per forza ispirarmi alla carriera di CR7“.

Juventus tra le favorite per la Champions

Mbappè ha anche parlato della lotta per la Champions League, elogiando anche il lavoro di Sarri. “La Juve rimane tra le favorite, che poi sono le solite: Barcellona, Real Madrid, Liverpool e le altre di sempre. In più con Sarri i bianconeri propongono ormai del bel gioco, grazie anche a un gruppo di giocatori forti a prescindere” ha concluso il giocatore.

