Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: chiusa la trattativa

Pjaca sembra oramai vicinissimo all’addio alla Juventus. Ecco quale sarà la destinazione dell’attaccante croato ex Dinamo Zagabria.

Affare a un passo dalla sua conclusione. Può essere descritta così la trattativa tra il Cagliari e Marko Pjaca. L’attaccante croato è quindi vicinissimo all’addio alla Juventus. Il 24enne infatti troverebbe pochissimo spazio in maglia bianconera e il suo addio è un qualcosa di praticamente inevitabile e che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

L’affare con gli isolani dovrebbe essere definito nella giornata di domani, quando il classe ’94 dovrebbe sbarcare in Sardegna per svolgere le visite mediche di rito. Le due società di sarebbero accordate sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le cifre? 1,5 milioni subito e, eventualmente, altri 12 a giugno. Insomma, il Cagliari valuterà da vicino il recupero fisico di Pjaca e poi deciderà se investire su di lui soltanto a fine campionato.

Quella in Sardegna per il buon Marko potrebbe essere senza alcun dubbio l’occasione per rilanciarsi e per dimostrare tutte le sue qualità dopo un periodo difficile e costellato da numerosi infortuni e problemi fisici. Quindi non resta che attendere la tanto sospirata fumata bianca. La Juventus è pronta a perfezionare la terza cessione di questo calciomercato di gennaio.

