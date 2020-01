Calciomercato Juventus, idea scambio Bernardeschi-Paquetà con il Milan?

Il calciomercato Juventus si arricchisce di una nuova voce. Sky riporta il possibile scambio con il Milan tra Bernardeschi e Paquetà. Ma le società smentiscono.

Paquetà lo scorso anno ha incantato tutti gli appassionati italiani sfornando prestazioni importanti con la maglia del Milan. Ma in questa stagione il rendimento è stato al di sotto delle aspettative ed è finito ai margini della squadra di Pioli. Tant’è che si è autoescluso dalla sfida che la sua squadra giocherà contro il Brescia nel weekend nonostante si sia allenato regolarmente.

Sky Sport ha parlato dunque di un possibile scambio tra il Milan e la Juventus, con i rossoneri che sarebbero pronti ad accogliere in cambio Federico Bernardeschi. Anche lui è in cerca di una squadra dove trovare più spazio e meritarsi così la chiamata in maglia azzurra per i prossimi europei. I club però hanno smentito la presunta operazione.

Calciomercato Juventus: Bernardeschi resta o va via?

Federico Bernardeschi è l’uomo clou del mercato bianconero in questo mese di gennaio. Per lui si parla di una cessione, proprio per i motivi sopra citati. Si è parlato soprattutto di uno scambio con il Barcellona, pronto a offrire Rakitic più dieci milioni di euro pur di arrivare al jolly bianconero. La Juventus però avrebbe risposto picche, chiedendo in cambio venti milioni di euro. Negli ultimi giorni poi era stata ventilata anche una nuova possibile destinazione per l’ex Fiorentina, con la Roma pronta ad offrirgli una maglia del suo reparto offensivo.

