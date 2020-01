Douglas Costa al Bayern Monaco, Calciomercato: la risposta del club

Douglas Costa al Bayern Monaco, cosa c’è di vero in questa news di calciomercato? E’ arrivata la risposta del club che è piuttosto chiara: le ultime.

Douglas Costa ieri sera è finalmente tornato titolare durante Juventus Roma. il talentuoso esterno offensivo brasiliano classe 1990, dopo una lunga serie di piccoli acciacchi ed infortuni, è finalmente ritornato a giocare con continuità fornendo come sempre una prova di altissimo livello.

Negli scorsi giorni si era parlato di un suo possibile addio ai bianconeri, con il club di Corso Galileo Ferraris che avrebbe ricevuto un’importante offerta da parte del Bayern Monaco per far sì che il ragazzo ritornasse in Germania dove era diventato a tutti gli effetti un vero e proprio top player.

Che cosa c’è di vero in questa news? Assolutamente nulla: sono infatti arrivate le smentite. Secondo quanto riporta Il Corriere Dello Sport, infatti, il ragazzo non solo non ha mai ricevuto proposte da parte del club tedesco in cui ha militato per parecchi anni, ma non è mai nemmeno stato considerato tra i cedibili di Sarri.

Douglas Costa al Bayern Monaco, Calciomercato Juventus: la smentita

Il motivo di tutto questo è molto semplice: il giocatore, autore di un altro assist ieri sera, ossia quello del primo gol di Cristiano Ronaldo, è considerato un interprete fondamentale per Sarri ed il suo gioco, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo e fare la differenza, spaccando la difesa avversaria in due e creando superiorità numerica.

Insomma, non ha assolutamente senso per i bianconeri privarsi di una pedina fondamentale come lui, il grado non solo di essere un eccellente trequartista ma anche un esterno offensivo a tutto tondo: tra assist importanti e gol fantastici, dunque, la speranza è che Douglas Costa possa ritornare in forma al più presto e ritornare ad essere protagonista. La Juventus lo sta aspettando, con buona pace del Bayern Monaco.

