Juventus, Pjanic: “Il cambio modulo è un nostro punto di forza”

Miralem Pjanic è uno dei punti di forza della Juventus. Difficile che Sarri faccia a meno del bosniaco, playmaker moderno e faro del suo gioco.

Il giocatore bianconero è stato intervistato da Sky Sport e ha parlato prima della vittoria in Coppa Italia contro la sua ex squadra, la Roma, e poi ha anche risposto alle domande sulla duttilità tattica di una Juventus che Sarri schiera con più moduli. “Ultimamente stiamo un po’ cambiando, spesso Sarri passa dal 4-3-1-2 al 4-3-3 a partita in corso. Con la Roma abbiamo iniziato con il 4-3-3 ed è andata bene, non era facile perché cambiava qualcosa nel modo di difendere. – ha detto il bosniaco – Sono arrivati ottimi segnali anche per Sarri, cambiare modulo durante la partita è un punto di forza e dobbiamo sfruttarlo per il resto della stagione, sia in campionato che in Champions League”.

Juventus ora attesa dal Napoli



Dopo aver ottenuto il pass per le semifinali di Coppa Italia, per Pjanic e compagni è tempo di pensare alla sfida di domenica prossima sul campo dei partenopei di Rino Gattuso. “Il Napoli è sempre il Napoli, una bella squadra. Ho visto le ultime due partite, hanno un po’ più di difficoltà in campionato ma hanno fatto una bella gara in coppa. Ci aspettiamo un Napoli con orgoglio, hanno un allenatore preparatissimo che sa far giocare bene la sua squadra. – ha detto ancora il regista a Sky Sport – Poi non è semplice per loro preparare la partita in questo momento, visto che le cose non vanno come speravano. Ma affronteremo un avversario forte, ci sarà da dare tutto per ottenere i tre punti, non sarà semplice ma questa è la nostra volontà”.

