Calciomercato Inter, pronto il blitz per Luis Alberto: i dettagli

Luis Alberto all’Inter, calciomercato: le ultimissime sul futuro del centrocampista spagnolo entrato nella lista di Beppe Marotta

L’Inter non si ferma più. Dopo aver messo a segno il colpo Eriksen, l’ amministratore delegato Beppe Marotta è al lavoro per mettere a segno altri innesti atti ad incrementare il tasso qualitativo della rosa a disposizione di Antonio Conte. Come riporta footballnews24, uno dei nomi sull’agenda dell’ ad nerazzurro è quello di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo, autore di una stagione fin qui strepitosa, sta portando la sua Lazio in cima alla classifica a suon di giocate pazzesche. Le sue performance non sono di certo passate inosservate, e sebbene Lotito si sia già mosso per rinnovargli ed adeguargli il contratto, le lusinghe di molti club italiani e stranieri non possono essere inosservate. Tra questi ci sarebbe l’Inter, pronta a studiare un’offerta per battere la concorrenza: circa 50-60 sarebbero i milioni di euro che Suning potrebbe stanziare per questo colpo. Sono attesi sviluppi in tal senso.

