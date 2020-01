Eriksen all’Inter, Calciomercato: Juventus beffata, le cifre

Eriksen è ormai un nuovo giocatore dell’Inter: le cifre dell’affare di calciomercato che beffa la Juventus: Beppe Marotta batte Fabio Paratici.

Ormai è sostanzialmente ufficiale: Christian Eriksen può considerarsi un nuovo giocatore dell’Inter. Come riporta Calciomercato.com, il Tottenham ha di fatto deciso di cedere il proprio trequartista danese classe 1991 ai nerazzurri e non alla Juventus, che era molto interessata all’acquisto del calciatore.

Il ragazzo, il cui contratto era in scadenza il 30 giugno 2020, ha forzato la mano con il club ed alla fine gli Hotspur hanno ceduto: si trasferirà alla corte di Antonio Conte, che non vede l’ora di allenarlo, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro ai quali si aggiungeranno circa 5 milioni di euro di bonus.

Questa volta, a differenza di quello che è successo altre volte nel calciomercato, Fabio Paratici è stato beffato da Beppe Marotta. Adesso starà agli inglesi cercare di trovare il sostituto del danese ex giocatore dell’Ajax che è così pronto per una nuova avventura in Italia.

Eriksen all’Inter, Calciomercato: Juventus beffata, è ufficiale

L’Inter ha portato quindi Eriksen in Italia. Il calciatore è soltanto l’ultimo dei giocatori considerabili top player che raggiunge il nostro paese: dopo tanti anni di “diaspora” calcistica, infatti, il nostro campionato torna ad attrarre giocatori di caratura internazionale in grado di alzare ulteriormente il livello del nostro calcio e creare ulteriormente appeal per tv, sponsor e molto altro ancora.

La Juventus, però, non sorride affatto: già da tempo, infatti, Nedved e Paratici erano sulle tracce del ragazzo, il quale comunque è molto vicino all’Inter ma non del tutto.

Andranno limati soltanto gli ultimi dettagli che, tuttavia, non sembrano essere problematici: entro le prossime 48 ore infatti il ragazzo sarà un nuovo giocatore della compagine milanese.

