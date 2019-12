Rinnovo Dybala: quale sarà il prossimo futuro dell’attaccante argentino? La Juventus pensa al rinnovo, ma ci sono tanti ostacoli.

Il futuro di Dybala è un grande argomento di discussione. Difficile sapere quale sarà il prossimo futuro dell’attaccante argentino. L’ex Palermo si è ripreso la scena, offrendo ottime prestazioni e tornando indiscutibile protagonista. Ed è probabilmente per questo che la Juventus starebbe pensando al rinnovo, ma l’intesa appare, quantomeno al momento, complicata.

Rinnovo Dybala, Calciomercato: intesa complicata

Il problema principale da risolvere sembrerebbe essere quello legato ai diritti d’immagine. La Juventus sembrerebbe avere fretta di chiudere la questione. Le sensazioni fanno però pensare a una telenovela che non si chiuderà rapidamente e facilmente. Dybala sembra avere l’intenzione di continuare la sua avventura alla Juventus e la società bianconera vorrebbe provare a blindarlo. Non sarà per nulla facile, ma la volontà delle parti potrebbe fare la differenza.

A giustificare le intenzioni della società bianconera basterebbero anche semplicemente i numeri. Infatti il buon Paulo chiude il decennio come miglior marcatore bianconero e decimo miglior marcatore in Serie A. Un motivo in più per chiudere l’accordo e trovare l’intesa.

