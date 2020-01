Calciomercato Juventus: in casa bianconera è sempre più emergenza terzini. Ecco qual è la strategia di Fabio Paratici per porvi rimedio.

Emergenza terzini. Può essere riassunto semplicemente così ciò che sta accadendo in casa Juventus. Dopo la botta al costato per Alex Sandro, c’è stato il problema fisico per Danilo. Lesione di basso grado alla coscia destra per il brasiliano, che dovrebbe tornare per la sfida di Champions League con il Lione. Out c’è anche De Sciglio. I bianconeri torneranno sul calciomercato?

Calciomercato Juventus, è sempre più emergenza terzini: la mossa di Paratici

Tanti i nomi sul taccuino di Paratici, che sembrerebbe però non avere fretta, anche perché prima dovrebbe esserci una cessione, con Emre Can favorito. La pista più calda è senza alcun dubbio quello che potrebbe portare a Emerson Palmieri, ma se ne dovrebbe parlare soltanto a giugno.

E per gennaio? Gli occhi potrebbero essere puntati su Meunier e Kurzawa, entrambi in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Il belga è un profilo che sarebbe da tempo nel mirino della Juventus e questa potrebbe davvero essere la volta buona. Attenzione però anche a Hysaj. L’albanese è infatti ai margini del progetto Napoli e sarebbe alla ricerca di una nuova destinazione per rimettersi in gioco e trovare più spazio. Insomma, idee, nomi e prospettive. Alla fine del mercato manca soltanto una settimana, ma tutto sembra essere ancora da decidere e in bilico.

