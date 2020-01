Juventus-Pescara, lo scambio di calciomercato tra Brunori e Masciangelo fa infuriare i tifosi dei Delfini che su Twitter si sfogano contro la società.

E’ bufera tra i tifosi del Pescara per l’ultimo affare di calciomercato Juventus che si è svolto e ufficializzato in queste ore: i Delfini hanno infatti acquistato a titolo definitivo di Matteo Brunori dal Parma il cui cartellino è stato girato subito ai bianconeri in cambio di Edoardo Masciangelo, a titolo definitivo.

Fin qui nulla di strano in quanto sembra essere una normalissima trattativa di mercato che è andata a buon fine ma tra le fila dei tifosi della compagine militante in Serie B si è scatenato un vero e proprio putiferio.

I tifosi infatti non sembrano proprio aver gradito non tanto lo scambio quanto piuttosto il fatto che sia stato fatto con la Vecchia Signora, la quale da un tifoso è stata definita una squadra di “ladri”.

Scambio Brunori-Masciangelo tra Juventus e Pescara, Calciomercato: è polemica

Su Twitter la polemica non si placa e la Juventus viene nuovamente -e beceramente- accusata di essere una squadra di ladri che “ruba” le partite. Ovviamente la risposta dell’account ufficiale di Twitter del club allenato da Nicola Legrottaglie non si è fatta attendere.

Il Social Media Manager, infatti, ha risposto dicendo che questo è un comportamento assolutamente scorretto e che sono molto dispiaciuti da questo pensiero di un loro supporter.

Ecco il Tweet in questione: sui social si possono recuperare tutti i commenti.

