Napoli Juventus probabili formazioni: Sarri potrebbe avere dei dubbi in attacco e fare una scelta a sorpresa. Ecco le ultime.

Mancano oramai poco più di 24 ore a Napoli Juventus, uno dei match più attesi di questo fine settimana di campionato. Per la sfida del San Paolo Maurizio Sarri potrebbe affidarsi a qualche sorpresa di formazione, soprattutto nel reparto offensivo. Sarà tridente pesante?

Napoli Juventus probabili formazioni: sorpresa in attacco

Molto probabilmente il tecnico dei piemontesi, che tornerà per la prima volta in terra partenopea da avversario, si affiderà al solito e più equilibrato 4-3-1-2. Ramsey agirà da trequartista, mentre alle spalle di Cristiano Ronaldo stavolta dovrebbe esserci Paulo Dybala. Maglia da titolare quindi per l’ex Palermo, favorito sul connazionale Gonzalo Higuain. L’altro attesissimo ex sarà comunque pronto a entrare a partita in corso in caso di necessità.

Pochi dubbi per quel che riguarda gli altri reparti. in difesa spazio alla coppia formata da Bonucci e de Ligt, con Cuadrado e Alex Sandro larghi. A centrocampo grande attesa per Bentancur, che dovrà confermare i progressi messi in mostra nelle ultime settimane, dove ha trovato anche il gol.

