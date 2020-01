Napoli Juventus convocati, tre assenze importanti per Sarri

Napoli Juventus convocati: tre assenze importanti per Maurizio Sarri in vista della sfida del San Paolo in programma domani.

Domani sarà il giorno di un’attesissimo Napoli Juventus. Allo stadio San Paolo andrà in scena un match fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre. Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta campana, in cui spiccano tre assenze, ossia quelle di De Sciglio, Pjaca ed Emre Can. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: de Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi

Attaccanti: Higuain, Ronaldo, Dybala, Douglas Costa

Ma quali sono i motivi di queste esclusioni? Il centrocampista tedesco, al centro di continue voci di mercato, non è stato convocato causa influenza Marko Pjaca non sarà presente al San Paolo in quanto vicinissimo al trasferimento al Cagliari. De Sciglio sta invece ancora recuperando dall’infortunio.

