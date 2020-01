Paulo Dybala ha un importante obiettivo in vista della sfida di domani contro il Napoli. L’argentino vuole segnare per raggiungere un traguardo.

Paulo Dybala sembra essere uno dei giocatori più in forma della Juventus in questo avvio di 2020. L’argentino dovrebbe scendere in campo da titolare nel match di domani contro il Napoli. L’ex Palermo d’altronde vorrebbe raggiungere un importante e ambito traguardo.

Juventus, Dybala cerca un gol per il Napoli: ecco il suo obiettivo

Il numero 10 in questa stagione è stato in grado di riprendersi la scena, dopo un’estate tribolata e vissuta con la valigia in mano. La Joya sta sfornando assist a ripetizione, assistendo nel miglior modo possibile Cristiano Ronaldo, e allo stesso tempo sta segnando gol belli e importanti. Reti che gli hanno permesso di toccare quota 89 gol con la maglietta della Vecchia Signora. Un bottino che al momento lo lasciano al quattordicesimo post nella classifica all-time dei marcatori bianconeri, alla pari con Filippo Inzaghi.

Ed è per questo che segnare domani significherebbe il sorpasso e il tredicesimo posto in solitaria. Insomma, un motivo per fare male al Napoli e dare una mano alla sua Juventus nella corsa verso lo scudetto. Dybala ha in mente solo un obiettivo e un traguardo, da raggiungere facendo il meglio possibile in maglia bianconera.

