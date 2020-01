Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Bundesliga

Il futuro di Emre Can è ancora tutto da decidere e da scoprire. Occhio però all’ipotesi Bundesliga, che starebbe prendendo corpo.

Il futuro di Emre Can potrebbe essere l’argomento più caldo di questi ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista tedesco potrebbe lasciare la Juventus in questo rush finale. Ma quale sarà la sua destinazione? Starebbe prendendo corpo l’ipotesi Borussia Dortmund.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Emre Can parte all’ultimo?

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Bundesliga

Secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, i tedeschi avrebbero già ottenuto il sì del giocatore ex Liverpool. Quest’ultimo infatti sarebbe disposto pure a spalmarsi l’ingaggio da ben sei milioni netti. Mancherebbe però ancora l’accordo con la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, in arrivo un giovane centrocampista argentino

In ballo, come raccontato dal noto quotidiano sportivo romano, ci sarebbero una decina di milioni. Il Borussia Dortmund avrebbe infatti offerto 20 milioni, mentre i bianconeri non sarebbero disposti a scendere sotto i 30 milioni. L’affare potrebbe però chiudersi a metà strada, ossia attorno ai 25 milioni. Occhio però anche al Bayern Monaco, pronto a sfruttare l’occasione all’ultimo momento, come confermato da Hansi Flick, tecnico dei bavaresi. Insomma, tutto si deciderà nel giro di pochi giorni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK